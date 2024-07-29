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Затяжная магнитная буря начнется на Земле 29 июля 2024 года

Затяжная магнитная буря начнется на Земле 29 июля 2024 года

Вечером 29 июля на Земле начнется сильная затяжная магнитная буря. Сколько продлится геоудар.Астрофизики дали прогноз о новой волне геоударов, которые начнутся на Земле вечером 29 июля 2024 года.

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