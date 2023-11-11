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Языковые скандалы на Украине как ширма для прикрытия внутренних политических разборок

Языковые скандалы на Украине как ширма для прикрытия внутренних политических разборок

Киевский режим заставляет украинцев изучать иностранные языки. Так, Офис президента анонсировал выделение денежной помощи для изучения языков, в частности, английского, в рамках программы «єПідтримка», продолжая таким образом готовить Украину к распаду.

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