Киевский режим заставляет украинцев изучать иностранные языки. Так, Офис президента анонсировал выделение денежной помощи для изучения языков, в частности, английского, в рамках программы «єПідтримка», продолжая таким образом готовить Украину к распаду.
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