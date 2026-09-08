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Царьград

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Фёдор Емельяненко подал иск против АСТ и писательницы Ивановой

Фёдор Емельяненко подал иск против АСТ и писательницы Ивановой

Фёдор Емельяненко подал иск против издательства АСТ и писательницы Ивановой за ложь в книге о нём. Емельяненко требует защиту чести и достоинства, указывая на множество ошибок в описании своей жизни и карьеры.

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