Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей все равно на критику

Евгений Мангуш

Климакс у Тарасовой давно прошёл, поэтому дело в другом, думаю в высокомерии. Губерниеву всё это поперёк, т.к. комментировать нечего, да и не зовут.. Лично я, но думаю, что и очень многие давно понимают, что НИКАКОГО спорта уже давно нет от слова совсем. На мой взгляд было бы правильным проводить сейчас 4 Олимпиады: 1.Для инвалидов 2. Для пидерасов 3. Для профессионалов, при этом разрешить им пользоваться чем угодно 4. Для любителей, вот здесь всё под контролем. А как вы считаете.