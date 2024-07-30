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Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей все равно на критику

Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей все равно на критику

Россияне резко отрицательно отнеслись к "Тайной вечере", открывающей Олимпиаду. Да что россияне, сам Трамп, возможно, будущий предводитель их западного мира, спустя пару суток после церемонии открытия сказал: "Их церемония была настоящим позором.

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Комментарии
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Геннадий
да ладно, всё она прекрасно поняла!.. нашли дурочку😂!..
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12 час.
Евгений Мангуш
Климакс у Тарасовой давно прошёл, поэтому дело в другом, думаю в высокомерии. Губерниеву всё это поперёк, т.к. комментировать нечего, да и не зовут.. Лично я, но думаю, что и очень многие давно понимают, что НИКАКОГО спорта уже давно нет от слова совсем. На мой взгляд было бы правильным проводить сейчас 4 Олимпиады: 1.Для инвалидов 2. Для пидерасов 3. Для профессионалов, при этом разрешить им пользоваться чем угодно 4. Для любителей, вот здесь всё под контролем. А как вы считаете.
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10 час.
Evgeniy LeV
Да, Губерниев, похоже, горазд давать в заднюю,! А Тарасова пусть хоть какую даёт - никто не возьмёт. Поэтому ей все равно на критику... )))
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9 час.

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