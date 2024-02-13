Двух украинских военных приговорили к колонии за расстрел мирных жителей в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении двоих военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Балыкина и Владислава Ляшука за расстрел двух жителей Мариуполя.
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