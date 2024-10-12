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Михаил Шеремет: Словакия не будет более помогать Украине вооружением, так как уже нечего ей предоставить — глава МИД страны

Михаил Шеремет: Словакия не будет более помогать Украине вооружением, так как уже нечего ей предоставить — глава МИД страны

Словакия не будет более помогать Украине вооружением, так как уже нечего ей предоставить — глава МИД страны Юрай Бланар заявил на совместной конференции с ярым сторонником дальнейшего вооружения Украины Анналеной Бербок:Словакия не будет более помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не може.

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