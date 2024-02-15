Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 024 подписчика

Ученый Камкин: экономика ФРГ не встанет на мобилизационные рельсы для поставок ВСУ

Ученый Камкин: экономика ФРГ не встанет на мобилизационные рельсы для поставок ВСУ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал «Звезде» заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о намерении Германии предоставить в 2024 году Украине в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх