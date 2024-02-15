Ученый Камкин: экономика ФРГ не встанет на мобилизационные рельсы для поставок ВСУ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал «Звезде» заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о намерении Германии предоставить в 2024 году Украине в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.