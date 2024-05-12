Терпя поражение на линии боевого соприкосновения, украинский режим отыгрывается на мирных людях. Соответствующее заявление сделал руководитель Херсонской области Владимир Сальдо, прокомментировавший удар Вооруженных сил Украины по городу Белгороду, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.
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