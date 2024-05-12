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Сальдо: терпя поражение на фронте, украинский режим отыгрывается на мирных людях

Сальдо: терпя поражение на фронте, украинский режим отыгрывается на мирных людях

Терпя поражение на линии боевого соприкосновения, украинский режим отыгрывается на мирных людях. Соответствующее заявление сделал руководитель Херсонской области Владимир Сальдо, прокомментировавший удар Вооруженных сил Украины по городу Белгороду, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.

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