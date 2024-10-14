Водитель в полицейской форме устроил массовое ДТП в Подмосковье

Авария произошла поздно вечером. Согласно информации, поздним вечером на улице Тинькова в городе Видное, Московской области, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя, одетого в форму полицейского.
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