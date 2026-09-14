Оппозиция опережает правящий блок на выборах в Швеции по предварительным данным

По предварительным данным государственной избирательной комиссии Швеции, оппозиционный левоцентристский блок может получить 175 мест в парламенте, что на одно место больше, чем у правящего правого блока, который набирает 174 мандата.
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