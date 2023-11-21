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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шюр Рете пропустит этап Кубка мира в Руке. В начале ноября он перенес коронавирус

Рете был включен в состав участников этапа в Руке, который пройдет с 24 по 26 ноября. Лыжник еще не восстановился от коронавируса, перенесенного в начале месяца.

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