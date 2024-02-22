Сотрудники следственного управления поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества

Сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области поздравили с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Семенова Николая Николаевича, проживающего в подшефном учреждении социального обслуживания Ивановской области «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное».
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