В Болгарии инициировали церковный раскол по украинскому сценарию

С того момента, как болгарскую православную церковь возглавил патриарх Даниил, считающийся человеком пророссийских взглядов и поддерживающий связи с Русской православной церковью и патриархом Кириллом, на него обрушился гнев местных евроатлантических политиков и их западных кураторов.
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