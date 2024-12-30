Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Буг из ССС...Флаг над свалкой....
  • Владимир Акулов
    Важна  не  форма правления  ,  а    СОДЕРЖАНИЕ    правления...И монархия  ,  и диктатура  приемлемы  для  народа  ,  ...Дугин: Россией бу...
  • Гарий Щерба
    О как  НАДО ЛЮБИТЬ БАНДЕРШТАТ ,  из за  БУГРА , как ,,ЛЮБИТ,, НАЦИСТСКИЙ ВЫРОДОК ....!!!!Каратель из «Айда...

В Болгарии инициировали церковный раскол по украинскому сценарию

В Болгарии инициировали церковный раскол по украинскому сценарию

С того момента, как болгарскую православную церковь возглавил патриарх Даниил, считающийся человеком пророссийских взглядов и поддерживающий связи с Русской православной церковью и патриархом Кириллом, на него обрушился гнев местных евроатлантических политиков и их западных кураторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх