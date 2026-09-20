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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джулиано о критике «Реалом» судейства в дерби: «Уважаю судей – они люди, прежде всего. Иногда они поступают правильно, иногда ошибаются»

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал высказывания главного тренера «Реала» Жозе Моуринью о судействе в дерби.

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