Трамп сообщил о новых контактах с Ираном

США и Иран поддерживают контакты по вопросу возможных переговоров. Об этом 22 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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