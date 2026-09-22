Трамп сообщил о новых контактах с Ираном

США и Иран поддерживают контакты по вопросу возможных переговоров. Об этом 22 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.