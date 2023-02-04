В Боткинской больнице сообщили, что актер Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести

Сотрудники Боткинской больницы в Москве утром в субботу, 4 февраля, рассказали о состоянии народного артиста России Бориса Щербакова, который был госпитализирован в минувшую среду, 1 февраля.
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