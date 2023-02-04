Аргументы недели

98 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Молодежникова
    Деньги и немалые получают в нашей стране, тренируются тоже за государственный счет, отправка на соревнования тоже сто...Депутат Госдумы Ж...
  • Garry
    Хохлы хотят бойкотировать??? Да ЧИЩЕ ВОЗДУХ БУДЕт на олимпиаде.....Глава НОК Украины...
  • Арсен Межлумов
    Чтобы нажимать по указке партийных руководителей нужные кнопочки при голосовании в ГД, много ума не надо. Намного эфф...Депутат Госдумы Ж...

В Боткинской больнице сообщили, что актер Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести

В Боткинской больнице сообщили, что актер Борис Щербаков остается в состоянии средней тяжести

Сотрудники Боткинской больницы в Москве утром в субботу, 4 февраля, рассказали о состоянии народного артиста России Бориса Щербакова, который был госпитализирован в минувшую среду, 1 февраля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх