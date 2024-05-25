Пермский театр «У Моста» может вновь занять здание бывшей пожарной каланчи

Театр пользовался зданием бесплатно, размещая там свои декорации.Пермский театр «У Моста» может снова занять здание пожарной каланчи на улице Куйбышева, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Александра Урусова, руководителя регионального управления МЧС.
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