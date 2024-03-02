Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности

Почти каждый второй водитель в возрасте 75 лет и старше по-прежнему ездит на собственном автомобиле. Но в какой момент возрастает риск несчастных случаев и как определить, насколько этот конкретный человек справляется с «работой» водителя, попытался выяснить немецкий журнал о здоровье «Apotheken Umschau», обратившись к экспертам.
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