Эксперты рассказали, как возраст водителя сказывается на безопасности

Почти каждый второй водитель в возрасте 75 лет и старше по-прежнему ездит на собственном автомобиле. Но в какой момент возрастает риск несчастных случаев и как определить, насколько этот конкретный человек справляется с «работой» водителя, попытался выяснить немецкий журнал о здоровье «Apotheken Umschau», обратившись к экспертам.