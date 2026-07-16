В США стартап разработал дроны, которые могут сбивать комаров в воздухе

Стартап в США разработал микро-дроны, способные сбивать комаров в воздухе, пишет Oddity Central. Американский стартап Tornyol при поддержке компанииY Combinator разрабатывает микро-дронов с искусственным интеллектом, способных охотиться на комаров в городских условиях.