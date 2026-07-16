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Газета.ру

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В США стартап разработал дроны, которые могут сбивать комаров в воздухе

В США стартап разработал дроны, которые могут сбивать комаров в воздухе

Стартап в США разработал микро-дроны, способные сбивать комаров в воздухе, пишет Oddity Central. Американский стартап Tornyol при поддержке компанииY Combinator разрабатывает микро-дронов с искусственным интеллектом, способных охотиться на комаров в городских условиях.

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