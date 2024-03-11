В Рязанской области 11 марта сохранится гололедица

Дороги будут скользкими местами, риски гололедицы продлятся минимум до 23:00 понедельника. В пору оттепелей лед на дорогах образуется часто, однако в Рязанской области гололедица сохраняется уже не первую неделю.
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