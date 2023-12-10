Защитник Ислама, как фактор большой политики или Рамзан Кадыров и визит Верховного на БВ

M_Tatiana_V

Чечня в обозримом будущем никуда не денется от России. Во-первых, они нахлебались войны на своей территории. Во-вторых, отец Рамзана Ахматовича вытащил страну из этой войны, за что и поплатился жизнью. А для чеченцев, возможно даже более других кавказских народов почитание старших по возрасту и положению, уважение традиций, гордость за выдающихся представителей нации - святое. Безоговорочно за Россию был и Махмуд Эсамбаев. Мы-то его подзабыли, а чеченцы не забыли и не забудут. Более того - убедились как прав был этот великий человек. Помнится, моя мудрая покойная ныне мама говорила когда я с кем-то ссорилась: "Умный промолчит..." Вот и Кадыров, сколько бы на него ни нападали по всяким разным поводам разные правдорубы - не отвечает ответными оскорблениями, а делает дело.