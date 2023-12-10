Казалось бы уже можно привыкнуть, но каждый раз не устаю удивляться, насколько непростые ребята - наш российский политический класс.
Защитник Ислама, как фактор большой политики или Рамзан Кадыров и визит Верховного на БВ
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M_Tatiana_V
Чечня в обозримом будущем никуда не денется от России. Во-первых, они нахлебались войны на своей территории. Во-вторых, отец Рамзана Ахматовича вытащил страну из этой войны, за что и поплатился жизнью. А для чеченцев, возможно даже более других кавказских народов почитание старших по возрасту и положению, уважение традиций, гордость за выдающихся представителей нации - святое. Безоговорочно за Россию был и Махмуд Эсамбаев. Мы-то его подзабыли, а чеченцы не забыли и не забудут. Более того - убедились как прав был этот великий человек. Помнится, моя мудрая покойная ныне мама говорила когда я с кем-то ссорилась: "Умный промолчит..." Вот и Кадыров, сколько бы на него ни нападали по всяким разным поводам разные правдорубы - не отвечает ответными оскорблениями, а делает дело.
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1 час.
МЗ
Малик Зиганшин
не надо бы автору писать по мусульманским темам, или если очень хочется - то вначале досконально разобраться б, чтоб детский лепет (очень мягко говоря) не нести... но - вольному воля, канешн
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1 час.
M_Tatiana_V
А что касается того, что Кадыров-младший слегка потузил недоумка, который публично сжег Коран вскоре после того как Путин сказал, что у нас такого не бывает - мы действительно не все понимаем или знаем. Этот кадр ведь пытался жаловаться в правозащитные организации - значит, получил чисто символически, решил, что бояться нечего. И ничего плохого с ним не произойдет кроме душевного дискомфорта, зато другим будет неповадно.
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1 час.
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