Разведывательный беспилотник США продолжает летать над Крымом

Alexander Ivanoff Чего ждем спрашивается? Опять какой-нибудь гадости от Вашингтона чтобы потом из каждого утюга разносилось какие плохие НАТОвцы? Если нам страшно, пусть парни в тапках тряхнут его!☠️☠️☠️

игорь petroff дрон вновь кружит над Крымом или он находится юго-восточнее полуострова, определись! а лучше пиши точнее; находится в нейтральных водах и не вводи в заблуждение людей