Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk продолжает летать над Крымом, сообщает 5 июня РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Разведывательный беспилотник США продолжает летать над Крымом
Комментарии
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Alexander Ivanoff
Чего ждем спрашивается? Опять какой-нибудь гадости от Вашингтона чтобы потом из каждого утюга разносилось какие плохие НАТОвцы? Если нам страшно, пусть парни в тапках тряхнут его!☠️☠️☠️
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17 час.
игорь petroff
дрон вновь кружит над Крымом или он находится юго-восточнее полуострова, определись! а лучше пиши точнее; находится в нейтральных водах и не вводи в заблуждение людей
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16 час.
Стефания Новак
Почему не сбиваем? Одни только обещания, что как только , так сразу?! И ничего....
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13 час.
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