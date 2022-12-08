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Мобилизованные военнослужащие ВВО выполняют стрельбу из 120-мм ми-нометов «Сани» в Забайкалье

Мобилизованные военнослужащие ВВО выполняют стрельбу из 120-мм ми-нометов «Сани» в Забайкалье

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции.

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