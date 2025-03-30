Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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18 апреля мы узнаем, что мораторий соблюдали обе стороны

18 апреля мы узнаем, что мораторий соблюдали обе стороны

КВАДРАТУРА  КРУГА Самое смешное, что 18 апреля Донни, как ни в чём ни бывало, заявит, что замечательный «энергетический мораторий» четко выдерживался сторонами весь прошедший месяц.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
а ларчик просто открывается, надо долбануть по одной из особо наглых стран, причём долбануть так, чтобы мало не показалось, и предупредить всех остальных за любое не легитимное действие, санкции, незаконное задержание судов и грузов, поставки вооружение украрейху будет считаться вступлением в войну против России со всеми последующими ударами по этой стране и нанести потом удар т.к. без этого не поверят и не поймут.
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19 час.
Людмила Фирстова
Аршак, а вам самому не смешно это писать? Долбануть?! И весь мир в труху, как сказал ВВП?
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10 час.
Александр Симаков
Куда долбануть прикажете - по Лондону, Вашингтону или по какой другой наглой стране?
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8 час.
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