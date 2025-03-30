18 апреля мы узнаем, что мораторий соблюдали обе стороны

Аршак Меликджанян

а ларчик просто открывается, надо долбануть по одной из особо наглых стран, причём долбануть так, чтобы мало не показалось, и предупредить всех остальных за любое не легитимное действие, санкции, незаконное задержание судов и грузов, поставки вооружение украрейху будет считаться вступлением в войну против России со всеми последующими ударами по этой стране и нанести потом удар т.к. без этого не поверят и не поймут.