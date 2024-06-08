Врач-диетолог рассказала, с какими болезнями поможет справиться клетчатка

Употребление клетчатки в необходимых количествах способствует профилактике таких болезней, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, считает врач-диетолог Татьяна Залетова.
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