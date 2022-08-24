Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. Об этом в среду, 24 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).