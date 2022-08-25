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В Алжире прошло финальное подведение итогов конкурса «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2022

В Алжире прошло финальное подведение итогов конкурса «Десантный взвод» в рамках АрМИ-2022

В этом году конкурс был разделён на два дивизиона, поэтому лидерами стали сразу две страны Российская Федерация и Алжир.

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