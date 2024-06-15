Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов россиян с участием Национального расчетного депозитария в связи с санкциями США, следует из письма Euroclear в адрес клиентов.
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