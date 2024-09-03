На СВО погиб омский священник Алексей Кихтенко. У него осталась большая семья. Служить он пошел по контракту с минобороны.
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На СВО погиб омский священник Алексей Кихтенко. У него осталась большая семья. Служить он пошел по контракту с минобороны.