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Крымское информационное агентство

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Более 4 млн рублей отдали жители Ялты строителю, который и не собирался работать

Более 4 млн рублей отдали жители Ялты строителю, который и не собирался работать

В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у граждан. Фото: Гала АмарандоПо версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2022 год получал от потерпевших денежные средства за выполнение строительных и отделочных работ в квартирах, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

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