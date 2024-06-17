Более 4 млн рублей отдали жители Ялты строителю, который и не собирался работать

В Ялте прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у граждан. Фото: Гала АмарандоПо версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2022 год получал от потерпевших денежные средства за выполнение строительных и отделочных работ в квартирах, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии