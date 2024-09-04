Трамп не сдается: экс-президент США считает себя абсолютно невиновным, поэтому проигнорирует заседание суда

Накануне решающего заседания американского суда, который может реально отправить Дональда Трампа за решетку, подсудимый экс-президент США уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы, а также уполномочил адвоката заявить о своей полной невиновности.