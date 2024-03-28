Снесли более 40 расселенных по реновации домов в 2024 году – Бочкарев

В Москве оперативно демонтируют дома, расселенные по программе реновации жилого фонда. Только в 2024 году снесено более 40 таких зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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