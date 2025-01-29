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Телиженко: Зеленский и Запад могут открыть второй фронт в Белоруссии и Молдавии

Телиженко: Зеленский и Запад могут открыть второй фронт в Белоруссии и Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Западом может открыть второй фронт против России в обход американского лидера Дональда Трампа, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить конфликт.

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Комментарии
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АндрейБорков
Открыть второй фронт в Белоруссии они конечно могут. Вопрос в том, чем это &quot;открытие&quot; для УкРуины и Гей-Ро-пы может, с очень большой вероятностью, может закончиться. А закончится это может весьма и весьма хреново и для УкРуины и для Гей-Ро-пы. Не секрет ни для кого, что Белоруссия взяла &quot;в лизинг&quot; некоторое количество &quot;Искандеров&quot;, при чем в тактическом ядерном укомплектовании. Дальность поражения до 600 км, это официально, по факту может быть немного поболее. То есть УкРуина попадает хорошо, редкая &quot;птица&quot; не долетит.... А &quot;Искандер&quot; дострелит. С Польшей та же картинка, большая часть ее в зоне поражения и сбить &quot;птицу&quot; хрен собьёшь, то есть прилет в намеченную точку гарантирован. Про тех скунсов именуемых Проебалтикой (Лытфа, Латфия и Эсстоннияя) даже сомнений нет. А то, что ЗАКОННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУССИЯ Батька Лукашенко шмальнет по нападающим на его СТРАНУ, даже сомнений ни каких. Результат &quot;открытия&quot; второго фронта в Белоруссии решит очень много проблем, так не будет проблем ни с Польшей, ни с проебалтами-скунсами, а на территорию УкРуины ввод каких то &quot;мыротворцев&quot; из Англии и Франции будет возможен не ранее чем лет через 200, уровень радиации не позволит. А Лукашенко он на договорняки и соплежуйство не пойдет, он ОХЕРАЧИТ. Даже сомнений нет!
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