Няня уволилась, узнав, что нужно стирать подгузники ребенка

Уход за детьми – тяжелая и ответственная работа. Родителям стоит понимать, что няня имеет право отстаивать свои границы, отказавшись от каких-либо правил, которые привычные для семьи, на которую она работает.
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