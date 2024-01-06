Кружки с небольшими сколами, трещины на любимых тарелках, небольшие дефекты на эмали кастрюли — казалось бы, ну чего такого, пользоваться ими подобные щербинки не мешают, в остальном же посуда практически целая… Но есть как минимум два повода избавиться от «подбитых» кружек, тарелок и кастрюль — это негативное влияние на здоровье, физическое и ментальное.