Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.  Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Олимпийского комитета КНДР и Министерства культуры и спорта страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх