В России разработали наномембранный реактор, позволяющий ускорить приготовление биотоплива в два раза

Томские ученые из ТПУ изобрели новый наномембранный реактор для производства биотоплива. Реактор работает при высоких температурах и пригоден не только для биотоплива, но и для многих других промышленных процессов, например, очистки воды.
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