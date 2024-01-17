Радость как обязательное качество бренда

Леонид Фейгин, совладелец и креативный директор DDVB, создатель авторских семинаров по теме сторителлинга и импровизации, дизайнер, визионер, философ 30 лет любимой работы в дизайне подарили мне привычку — не просто отслеживать тренды, но и смотреть на их взаимодействие.
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