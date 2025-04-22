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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попадание со средней и перехват Кавая Ленарда стали решающими в близкой концовке второй игры серии с «Денвером»

Средний бросок форварда «парусников» довел разницу в счете до «+3» за 54 секунды до конца четвертой четверти.

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