23 февраля близко: мы изучили мужские тёплые носки OMSA 307 Comfort с шерстью

Пусть фраза «что-то там близко» и приелась, но в данный момент точнее не скажешь: 23-е февраля совсем близко, и мы вспомнили, что уже 10 дней как доставили заказ с мужскими тёплыми носками OMSA 307 Comfort, обзор которых мы собирались сделать.