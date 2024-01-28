Про чулки
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Про чулки

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23 февраля близко: мы изучили мужские тёплые носки OMSA 307 Comfort с шерстью

Пусть фраза «что-то там близко» и приелась, но в данный момент точнее не скажешь: 23-е февраля совсем близко, и мы вспомнили, что уже 10 дней как доставили заказ с мужскими тёплыми носками OMSA 307 Comfort, обзор которых мы собирались сделать.

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