Hill: Хегсет рассматривает своего пресс-секретаря на пост министра армии США

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает своего пресс-секретаря Шона Парнелла в качестве возможного преемника министра армии Дэна Дрисколла, который, как ожидается, может покинуть свой пост до конца 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии