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Газета.ру

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Hill: Хегсет рассматривает своего пресс-секретаря на пост министра армии США

Hill: Хегсет рассматривает своего пресс-секретаря на пост министра армии США

Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает своего пресс-секретаря Шона Парнелла в качестве возможного преемника министра армии Дэна Дрисколла, который, как ожидается, может покинуть свой пост до конца 2026 года.

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