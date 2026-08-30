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Регионы России

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Минтранс готовит законодательство для узаконивания овербукинга на авиарейсах

Минтранс готовит законодательство для узаконивания овербукинга на авиарейсах

Министерство транспорта России планирует внести изменения в Воздушный кодекс и узаконить практику овербукинга на авиарейсах.

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