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Илия Топурия: «Пэдди Пимблетт – настоящее ссыкло, я надеру тебе задницу еще раз»

Испанский полулегковес грузинского происхождения Илия Топурия обратился к легковесу Пэдди Пимблетту. Напомним, что бойцы устроили потасовку перед турниром UFC Fight Night 204.

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