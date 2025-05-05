Турки: продолжение конфликта на Украине выгодно США

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время, а пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс дала понять, что США могут отказаться от роли посредника в переговорах.
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