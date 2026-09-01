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Регионы России

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«Атлетико» и «Ювентус» договорились об аренде нападающего Джонатана Дэвида

«Атлетико» и «Ювентус» договорились об аренде нападающего Джонатана Дэвида

26-летний футболист присоединился к «Ювентусу» летом 2025 года, после выступлений за французский клуб «Лилль».

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