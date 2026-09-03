Удар по Подмосковью: дроны атаковали многоэтажки, горит завод, эвакуация

В ночь на 3 сентября Подмосковье подверглось атаке беспилотников. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, за ночь над регионом уничтожили 56 БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп допустил со...
- ГБ Аналитик Макговер...
- ГБ Трамп допустил ун...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым