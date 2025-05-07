❗️ Гражданина Молдавии осудят за подготовку теракта в Керчи Напомним, в Крыму за подготовку теракта был задержан 33-летний гражданин Молдавии, который сотрудничал со спецслужбами Украины.
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❗️ Гражданина Молдавии осудят за подготовку теракта в Керчи Напомним, в Крыму за подготовку теракта был задержан 33-летний гражданин Молдавии, который сотрудничал со спецслужбами Украины.