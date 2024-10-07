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Новак: Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» на замену от Siemens

Новак: Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» на замену от Siemens

Россия смогла найти в дружественных странах оборудование для строительства АЭС «Аккую» в Турции, которое не поставила компания Siemens в нарушение контрактных обязательств по поставкам, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

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