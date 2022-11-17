Идея строительства т

Идея создания так называемого Land Cruiser уже много лет будоражит военных инженеров. Вид огромной наземной машины весом более 100 тонн, оснащенной мощными орудиями, известными по военным кораблям, наверняка поразил воображение.
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