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Идея строительства т

Идея строительства т

﻿﻿Идея создания так называемого Land Cruiser уже много лет будоражит военных инженеров. Вид огромной наземной машины весом более 100 тонн, оснащенной мощными орудиями, известными по военным кораблям, наверняка поразил воображение.

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