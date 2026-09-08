Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в девяти регионах России

Средняя заработная плата выше 150 тысяч рублей в июне 2026 года зафиксирована в девяти регионах Российской Федерации.
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